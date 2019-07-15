/В России/

О проведении горячей линии по реализации туристского продукта

Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в рамках реализации Указа президента Российской Федерации от 21.06.2019 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий» проводится горячая линия по консультированию и защите имущественных интересов российских туристов, заключивших договоры о реализации туристского продукта, предусматривающего посещение Грузии.

Напоминаем, что с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии.

Ранее Ростуризм также рекомендовал российским туроператорам и турагентам приостановить реализацию туров в Грузию до нормализации ситуации в стране.

Обращаем внимание, что потребители, купившие путевки и туры в Грузию, с 21 июня 2019 года имеют безусловное право требовать расторжение договоров о реализации туристического продукта или изменения их условий.

Горячая линия открыта на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», телефон для связи с юристами консультационного пункта: 8 (8617) 79-77-10 работает ежедневно, кроме выходных, с 09 : 00 до 12 : 00.

Главный врач А.Б. Чернышев

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Категория: Новости / В России

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