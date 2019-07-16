Чем грозит России массовая гибель пчел

/В России/

Ситуация с гибелью пчел приобрела характер настоящей катастрофы, и сегодня в Госдуме срочно собрались депутаты, министры, пчеловоды и фермеры. Среди причин бедствия называют бесконтрольное использование пестицидов. Обсуждают и возможный запрет особо сильных ядов.

В Петровском районе Саратовской области вымерло 800 пчелосемей. Это почти все местные пасеки. Пчеловоды уверены, что пчел отравили. Рядом с пострадавшими пасеками аграрии обрабатывают поля от вредителей химикатами. Возможно, причина гибели в нарушении правил использования препаратов.

Фермеры перед применением ядохимикатов должны предупреждать население за три дня и выполнять ряд правил при использовании пестицидов. Например, не обрабатывать поля в ветреную погоду. Считается, что договариваться между собой аграрии и пчеловоды должны сами.

Алексей Частов, главный государственный ветеринарный инспектор по Саратовской области: «Нормальное взаимодействие — это когда фермер приглашает пчеловодов на подсолнечник, на гречиху. Чтобы они ставили свои пасеки рядом с полями, происходило опыление и урожай культур, которые там выращиваются».

На деле происходит по-другому. Пчеловодов не оповещают. Раньше контроль за использованием ядохимикатов осуществлял Россельхознадзор. Потом ведомство лишилось таких полномочий. Теперь за тем, какие именно ядохимикаты распыляют аграрии и в каком количестве, не следит никто.

Юлия Мелано, пресс-служба Россельхознадзора: «На самом деле у нас существует список разрешенных и запрещенных химикатов. Проблема в том, что если фермер использует запрещенные, его никто не проверяет и за это не наказывает».

Лабораторные анализы подтвердили наличие пестицидов в погибших пчелах. Только неизвестно, кто именно виноват — полей вокруг много, а принадлежат они разным агропредприятиям. Пасечникам придется обращаться в суд. Региональные власти помощи не обещают. Для многих пострадавших пчеловодство — единственный заработок.

В этом году пчелы разом погибли в пятнадцати регионах. И вымирание продолжается до сих пор. Проблема затрагивает всю экосистему.

Арнольд Бутов, президент Российского национального союза пчеловодов: «Не будет пчел — не будет опыления, не будет опыления — не будет воспроизводства растений, не будет растений — погибнет вся флора и фауна».

Пчеловоды не знают, смогут ли дальше заниматься своим делом. С агрофирмами договориться не удалось, а значит ситуация может повторяться каждый год.

Свою экспертную оценку по этому вопросу высказал и депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский:

- Для Краснодарского края поддержка пчеловодов является важным направлением развития сельского хозяйства. Мы внимательно следим за ситуацией в других регионах и ведем консультации со специалистами.

Источник: https://www.ntv.ru/novosti/2213724/?from=push