Россельхознадзор обеспокоен неэффективной работой органов управления ветеринарии Волгоградской области, Краснодарского и Ставропольского краев

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Россельхознадзор серьезно обеспокоен неэффективной работой Управления ветеринарии Ставропольского края, Департамента ветеринарии Краснодарского края и Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области.

Деятельность указанных ветеринарных служб может негативно сказывается на развитии сельскохозяйственной отрасли, усложняет экспортные поставки и создает риски для регионов, имеющих торговые связи с перечисленными субъектами.

В частности, ветеринарные службы указанных регионов не проводят в должной мере контроль за производителями животноводческой продукции, в том числе, крупными экспортерами, а также допускают серьезные нарушения при ликвидации вспышек опасных заболеваний животных и попустительство в работе по их профилактике.

В частности, на территории Краснодарского края в 2018-2019 годах были выявлены многочисленные нарушения, повлекшие за собой угрозу эпизоотическому благополучию региона и представляющие риски для здоровья населения.

Речь идет о ситуации вокруг вспышки африканской чумы синей на ООО «Свинокомплекс «Развильненский», произошедшей в январе 2018 года. В ходе расследования, проведенного Россельхознадзором, было обнаружено, что заболевшие животные с указанного предприятия поступали на бойню в ст. Новокорсунская Тимашевского района Краснодарского края.

Принимая во внимание характерную клиническую картину болезни, очевидно, что период развития эпизоотического процесса на свинокомплексе не мог пройти незамеченным для владельцев животных и органа исполнительной власти в области ветеринарии Краснодарского края. Тем не менее, больные животные подвергались убою.

Действия ветеринарной службы могли стать причиной широкого распространения болезни в регионе. Только на ООО «Свинокомплекс «Развильненский» было уничтожено 11 тысяч свиней.

Краснодарский край также является неблагополучным по бруцеллезу и лейкозу. На территории края в настоящее время зафиксировано 53 очага по лейкозу в 20 районах и 35 очагов по бруцеллезу в 7-ми районах.

Несмотря на это, ветеринарная служба субъекта допускает бесконтрольное перемещение вакцинированных против бруцеллеза животных (на фермах ЗАО КСП «Хуторок» Новокубанского района и ОАО «Марьинское» Успенского района) и содержание больных лейкозом коров вместе со здоровыми (ООО «Интеграл-Агро»).

Кроме того, установлено, что подведомственная Департаменту ветеринарии Краснодарского края ГБУ Краснодарского края «Армавирская зональная ветеринарная лаборатория» при анализе крови больных бруцеллезом животных, выписывала отрицательные заключения. Еще одним показательным примером неэффективного исполнения обязанностей ветеринарной службой региона, могут стать результаты проверок Россельхознадзром в 2019 году молочных предприятий Краснодарского края. В работе проверенных компаний, находящихся под надзором региональной ветеринарной службы, были выявлены многочисленные системные нарушения: отсутствие прослеживаемости поступающего сырья; наличие продукции с истекшим сроком годности; отсутствие контроля за температурой сырья, отгруженного из хозяйства; неудовлетворительное санитарно-техническое состояние производственных помещений; нарушение поточности технологических процессов.

Анализ деятельность одного из краснодарских молокосборщиков посредством ФГИС «Меркурий» показал, что объемы реализуемой продукции значительно превышают объемы поступающего по документам сырья. Так, предприятие всего за 10 дней выпустило молока на 300 тонн больше, чем официально получило.

Кроме того, согласно данным информационной системы «Сирано», в готовой молочной продукции крупнейших производителей Краснодарского края и Российской Федерации, таких как ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат», ООО «Советский Молочный Завод», ООО «Молпромкубань», АО «Вимм Билль Данн» неоднократно выявлялись остатки антибиотиков: линкомицина и тилозина в сметане; сульфаметазина в молоке; тетрациклина, метронидазола и бензилпенициллина в сливках.

На протяжении 2018-2019 годовРоссельхознадзором также выявлялись существенные нарушения в работе Управления ветеринарии Ставропольского края и подведомственных ему учреждений.

В этот период Россельхознадзором были зафиксированы многочисленные случаи выпуска в оборот некачественной и опасной пищевой продукции (например, поставка в диспансер говядины с гнойным абсцессом), а также оформление ветеринарных сопроводительных документов на мясную продукцию с остаточным количеством антибиотика хлорамфеникола, бактериями группы кишечной палочки и повышенным количеством мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.

Прокуратурой Ставропольского края в августе 2018 года была проведена проверка в отношении Управления ветеринарии Ставропольского края и подведомственных ему учреждений с привлечением сотрудников Россельхознадзора.

В ходе проверки было установлено, что руководство Управления ветеринарии Ставропольского края при осуществлении переданных полномочий Российской Федерации в области ветеринарии не в полном объеме контролирует полноту и своевременность проведения всех необходимых мероприятий по предупреждению, распространению и ликвидации заразных болезней животных.

Выявлены нарушения порядка сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов; не проведение мероприятий, направленных на ликвидацию и недопущение распространения бешенства и лептоспироза; бездействие, не позволяющее исключить циркуляцию возбудителя туберкулеза в хозяйствах; нарушения правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения; проведение исследований на лейкоз не в полном объеме; нарушения при проведении профилактических, противоэпизоотических мероприятий против сибирской язвы животных и высокопатогенного гриппа птиц.

Установлено, что идентификация животных не осуществляется, более того отсутствует учет поголовья сельскохозяйственных животных по половозрастной группе, что приводит к нарушению схем вакцинации против заразных болезней животных.

Вопиющим примером, подтверждающим неэффективную работу ветеринарной службы, стали события, сопровождавшие возникновение очага африканской чумы. На территории Ставропольского края в октябре 2018 года на несанкционированной свалке вблизи села Журавское Новоселицкого района были обнаружены 13 трупов домашних свиней, инфицированных вирусом АЧС.

Факт выявления на свалке бесхозяйных домашних свиней, павших от АЧС, мог свидетельствовать о масштабной циркуляции вируса АЧС среди домашних свиней на территории Ставропольского края и о частичной или полной утрате контроля над ситуацией с распространением болезни в регионе.

Принятые в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края меры по ликвидации инфицированного объекта были неэффективными и недостаточными. Источник инфекции до сих пор не установлен.

В 2018 году в отношении Управления ветеринарии Ставропольского края и его подведомственных учреждений Россельхознадзором были возбуждены дела об административных правонарушениях, вынесено 33 постановления о назначении административного наказания.

Проверки Россельхознадзора, проводимые в 2019 году, выявили 8 неблагополучных пунктов по бруцеллезу, 10 по лептоспирозу, 12 по лейкозу, 11 по ринотрахеиту. При этом, согласно официальным данным региональной ветеринарной службы, эти хозяйства должны были быть свободными от указанных заболеваний.

До сегодняшнего дня Управлением ветеринарии Ставропольского края карантин установлен только в одном из проверенных Россельхознадзором хозяйств (по бруцеллезу). Остальные фермы работают без ограничений, несмотря на обнаруженные опасные заболевания.

Также не в полном объеме был выполнен план по вакцинации крупного рогатого скота. Проводимые подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ» исследования показали, что уровень иммунных животных составляет только 29,3%. При этом минимальный показатель после вакцинации должен равняется 75%. Такой низкий иммунный фон к ящуру создает условия для широкого распространения болезни в случае ее заноса в Ставропольский край.

Принимая во внимание масштабные торговые связи региона, особенно в приграничных зонах, вероятность риска заноса возбудителя ящура из стран Закавказья и Юго-Восточной Азии остается высокой.

Кроме того, Россельхознадзором при проведении мониторинга оформления ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» установлено, что специалистами ветеринарной службы Ставропольского края неоднократно допускались нарушения порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов. Подконтрольные товары, сопровождающиеся такими сертификатами, поступали в реализацию.

В настоящее время территориальным управлением Россельхознадзора решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

На территории Волгоградской области работа региональной ветеринарной службы также вызывает большую обеспокоенность Россельхознадзора. Эпизоотическая ситуация в субъекте на протяжении уже нескольких лет остается напряженной, особенно это касается африканской чумы свиней и бешенства.

Так, в 2018 году в регионе зарегистрировано 3 случая африканской чумы свиней и 165 случаев бешенства.

В марте 2019 года по инициативе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия прокуратурой Волгоградской области с участием Россельхознадзора была проведена проверка полноты и качества исполнения Управлением ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области переданных полномочий Российской Федерации в области ветеринарии.

В ходе проверки установлено, что в большинстве случаев мероприятия по ликвидации очагов бешенства и африканской чумы свиней в 2018 году проведены государственной ветеринарной службой с грубыми нарушениями требований ветеринарного законодательства.

По результатам проверки прокуратурой Волгоградской области в адрес Управления ветеринарии Волгоградской области внесено представление об устранении нарушений.

Необходимо отметить, что аналогичные нарушения были выявлены Россельхознадзором при проведении проверки деятельности Управления в 2018 году. Однако ветеринарная служба субъекта не посчитала необходимым провести работу по их устранению.

Проведенные в 2019 году Россельхознадзором проверки показали, что государственной ветеринарной службой, в частности инспекторским составом Управления ветеринарии Волгоградской области, неэффективно контролируется выполнение обязательных требований в свиноводстве и птицеводстве. В частности, инспекторы не контролируют деятельность ветеринарных специалистов районных станций по борьбе с болезнями животных, обслуживающих вышеуказанные предприятия.

Кроме того, установлено, что специалистами подведомственных Управлению ветеринарии Волгоградской области учреждений допускаются грубые нарушения порядка оформления ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде. 72 документа оформлены без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, 32 документа оформлены на продукцию с истекшим сроком годности; 24 - на продукцию с недействительной датой выработки.

При мониторинговых исследованиях продукции, находящейся в реализации в Волгоградской области, регулярно выявляются антибактериальные средства, превышение по микробиологическим показателям и фальсификация мясных и молочных товаров.

На основании вышеизложенного можно заключить, что на территории Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области работа по выявлению и ликвидации очагов заразных болезней животных проводится неэффективно. Имеются факты, подтверждающие сокрытие вспышек болезней животных. Все это способствует распространению вирусов и нанесению экономического ущерба агропромышленному комплексу России. Кроме того, допускается реализация небезопасной продукции, представляющей риск для здоровья населения.

Бездействие и неэффективная работа региональных ветеринарных служб препятствуют налаживанию экспорта продукции и создают серьезные репутационные и экономические риски для аграрной отрасли.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора