Володин рассказал о возможных изменениях Конституции

/В России/

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Конституцию России необходимо менять точечно, но не пересматривать ее базовые положения. Такое мнение Володин высказал в своей статье «Живая Конституция развития» в «Парламентской газете».

«Безусловно, речь не идет об изменении и пересмотре базовых положений Конституции. Они незыблемы. И лишь иногда целесообразны точечные корректировки Конституции, которые позволяют лучше раскрыть правовой потенциал нашего Основного закона», — написал спикер Госдумы.

По мнению спикера Госдумы, для выполнения стратегических задач России нужны эффективные решения, поэтому «необходимо оценить потенциал для развития и дальнейшего повышения эффективности работы принципов и норм Конституции». В частности, Володин вновь предложил ввести норму, которая бы разрешала Госдуме участвовать в формировании правительства.

25 декабря на встрече президента с руководством Госдумы и Совета федерации Вячеслав Володин уже высказался за необходимость проанализировать, как «нормы Конституции работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты». Володин также заявил о необходимости расширения полномочий парламента для того, чтобы «устранить дисбаланс ветвей власти», в том числе и при взаимодействии с правительством.

Источник: https://news.mail.ru/politics/38006765/?from=push