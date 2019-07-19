Завод «Балтика» в Новосибирске станет площадкой, где власти региона и представители розницы обсудят перспективы развития сегмента продажи пива навынос в Новосибирской области

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26 июля состоится круглый стол «Пути развития и актуальные вопросы розничной продажи разливного пива в Новосибирской области» с участием представителей пивоваренной отрасти, органов государственной власти, управления и контроля, общественности и СМИ.

Встреча станет частью программы деловых мероприятий Недель Торговли, которые пройдут в регионе 10-26 июля 2019 года.

В повестке отраслевого круглого стола — наболевшие вопросы розничной продажи пива, в частности — инициатива депутатов регионального Заксобрания о введении дополнительных ограничений продажи пива в магазинах, расположенных в жилых домах Новосибирска и населенных пунктов области. Мероприятие позволит участникам пивной отрасли региона выйти на конструктивный диалог с представителями органов государственной власти, профильными экспертами по вопросам совершенствования законодательного регулирования рынка пива и исполнения действующих регуляторных норм.

Мероприятие пройдёт на площадке новосибирского филиала «Пивоваренная компания «Балтика», и начнется с экскурсии по производственным цехам пивоварни, где участники познакомятся со всеми этапами приготовления пива — от варки сусла до линий розлива — и своими глазами увидят, как варится пиво на заводе российского лидера рынка пивоварения.

Участниками круглого стола выступят представители федеральных и региональных органов исполнительной власти и эксперты отраслевых бизнес-объединений Сибирского федерального округа. В числе спикеров министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, председатель комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов, представители департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, Росалкогольрегулирования и Роспотребнадзора, старший директор по работе с органами государственной власти ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Ирина Федорова, председатель Новосибирской областной общественной организации производителей и продавцов пивной и алкогольной продукции «ПИАП» Алексей Соловьев.

«Балтика» не впервые становится партнером мероприятий, которые помогают бизнесу налаживать конструктивные коммуникации с властью для формирования благоприятной бизнес-среды пивоваренной отрасли. Так, в апреле в рамках отраслевой выставки при поддержке компании прошел VIII-й отраслевой Форум «Актуальные проблемы и перспективы рынка пива». Форум стал одной из самых востребованных дискуссионных площадок в Сибири, где более ста представителей пивного рынка обсудили с представителями органов государственной власти и отраслевыми экспертами вопросы совершенствования законодательного регулирования рынка пива и исполнения действующих регуляторных норм. Дискуссия в рамках круглого стола 26 июля станет продолжением диалога.

УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ – БЕСПЛАТНОЕ.

Дата: 26 июля 2019 года

Начало: 10:00

Окончание: 12:30 по завершении – кофе-брейк

Место проведения: 2-я Станционная, 34

Организаторы: Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. При участии новосибирской областной общественной организации продавцов и производителей пива и алкогольной продукции (ПИАП) и ООО «Пивоваренная компания «Балтика».

10-26 июля 2019 года под эгидой Министерства промышленности и торговли Новосибирской области пройдут Недели Торговли. В этот период в регионе будет организована насыщенная деловая и развлекательно-образовательная программа: экскурсии, в том числе, на кондитерское производство, кубок бартендеров, круглые столы по поводу оборота пива и сигарет, семинар о ритейл-бизнесе, встречи с министром промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО Андреем Гончаровым и губернатором региона Андреем Травниковым, оптово-розничная универсальная ярмарка в г.Колывань и много других событий.

Тамара Соболевская

Источник: предложи новость