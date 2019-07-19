/В России/

Перевозка грузов стала на треть дешевле

«Байкал Сервис» ввел новые выгодные тарифы для грузов до 50кг.
С 17 июля транспортировка грузов с небольшим весом и объемом стала выгоднее в среднем на 30%.

Новая тарифная сетка, разработанная в компании, распространяется на отправки весом до 50 килограммов и объемом до 0,15 кубических метров.
«В связи с тем, что на рынке грузоперевозок отмечается рост количества легких грузов, наша компания продолжает проводить мероприятия, нацеленные на клиентов, отправляющих грузы до 50 кг. Наряду с открытием пунктов выдачи заказов и проведением ряда сезонных акций, новая тарифная сетка является логическим продолжением этих нововведений», — пояснил заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ООО «Байкал-Сервис ТК» Алексей Худов.
Напомним, что в конце 2019 года ТК «Байкал-Сервис» отметит свое 25-летие. По случаю юбилея компания запустила ряд акций с 25%-ой скидкой.

Исаев Артем Викторович 

 

Источник: предложи новость

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Категория: Новости / В России

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