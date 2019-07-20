В Москве более 20 тысяч человек вышли на согласованную акцию за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в городскую думу

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В Москве на проспекте Сахарова проходит согласованный митинг «За допуск на выборы», организованный Либертарианской партией. Акция заявлена как протест против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

На проспект Сахарова, по данным проекта «Белый счетчик» на 15:30, пришли более 21,5 тысячи человек, люди продолжают собираться. Полиция оценила число участников в 12 тысяч человек. На входе выдают свистки, баннеры с именами независимых кандидатов, плакаты «Я имею право на выбор».

С заявлениями выступили как сами незарегистрированные кандидаты, в том числе Константин Янкаускас, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь, а также поддерживающие их оппозиционные политики. «Площадь заполнена до самых рамок. Но здесь ключевое слово — рамок. В метро — рамки, на проспекте — рамки. Даже на выборах нам пытались ставить рамки! Вся наша жизнь в рамках. Они за нас решают, что смотреть, о чем читать, что думать», — сказал Гудков.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный со сцены предложил мирный компромисс мэрии Москвы: если та откажется за неделю зарегистрировать всех, то у ее здания на Тверской улице в следующую субботу пройдет новый митинг. «Я здесь вижу людей, и я не позволю игнорировать их права. Я всегда буду вместе с вами, и я надеюсь, что вы будете вместе со мной!» — заявил политик.

Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации на выборах Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой и другим независимым кандидатам из команды Алексея Навального, Дмитрия Гудкова и от «Яблока».

Кандидаты намерены обжаловать это решение: они будут подавать апелляции в Мосгоризбирком, а затем в ЦИК. Любовь Соболь, которая уже седьмой день держит голодовку, накануне подала жалобу в МГИК.

Источник: https://www.novayagazeta.ru/news/2019/07/20/153516-v-moskve-na-prospekte-saharova-nachinaetsya-soglasovannaya-aktsiya-za-dopusk-oppozitsionnyh-kandidatov-k-vyboram-v-gorodskuyu-dumu?utm_source=push