За нарушение правил пограничного режима из России выдворены жители Центральной Азии

/В России/

Двое иностранных рабочих были выявлены в ходе межведомственного рейда.

В этот день пограничники во взаимодействии с сотрудниками полиции осуществляли совместный контроль за соблюдением российского законодательства на приграничной территории. В результате проверки документов у иностранных граждан, которые осуществляли строительные работы во дворе частного домовладения, выяснилось, что у них отсутствуют пропуска в пограничную зону.

В отношении мигрантов было заведено дело об административном правонарушении, предусмотренное ч. 1.1 ст. 18.2 КоАП РФ. Адлерский районный суд признал обоих мужчин виновными и назначил им наказание в виде штрафа и административного выдворения из страны. Для исполнения приговора суда правонарушители были переданы сотрудникам службы судебных приставов.

Напоминаем, что для беспрепятственного въезда (прохода) в пограничную зону граждане всех иностранных государств обязаны иметь при себе кроме документов, удостоверяющих личность, пропуск в пограничную зону. Период его оформления для иностранных граждан составляет 30 рабочих дней. Он исчисляется со дня фактической регистрации заявления в пограничном органе до момента регистрации оформленного пропуска, без учета времени почтовой пересылки.

За отсутствие пропуска правонарушителям грозит административный штраф в размере до 1000 рублей, а иностранным гражданам, кроме того, административное выдворение за пределы РФ.

Подробную информацию о порядке оформления документов, дающих право на беспрепятственное пребывание в пограничной зоне Краснодарского края, граждане могут получить по адресу: г. Краснодар, ул. Таманская, 154, телефон: 8(861)219-90-13 или г. Сочи, ул. Театральная, 5, телефон: 8(862)266-88-57. Также граждане могут самостоятельно подать заявление (ходатайство) о предоставлении государственной услуги, воспользовавшись Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций).

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю