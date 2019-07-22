Более 80% путешественников хотят, чтобы в аэропорты вернули курилки

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На той неделе Госдума проголосовала в первом чтении за возвращение курилок в аэропорты.

"Вопрос после тщательной проработки в нашем комитете по транспорту и строительству внесен в повестку дня этой сессии," - прокомментировал депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский.

Сервис путешествий Туту.ру узнал у туристов, так ли сильно нужны эти курительные комнаты в «чистых зонах» аэропортов. В опросе приняло участие около 2 тысяч путешественников.

Большинство (81%) двумя руками за. Они выбрали вариант «да, нужны отдельные помещения, чтобы курильщики не дымили в туалетах исподтишка». Более ранние опросы ВЦИОМ показывали, что треть пассажиров не в силах терпеть и, пока никто не видит, курят в туалетах аэропорта.

Тех, кто против курилок, — 19%. Они считают, что курильщики должны терпеть.

Итоги опроса: «Нужно ли возвращать комнаты для курения в аэропорты?».

81% — да, нужны отдельные помещения, чтобы курильщики не дымили в туалетах исподтишка;

19% — нет, пусть курильщики терпят.

Напомним, что запрет на курение в аэропортах действует с 2013 года.

Источник: Tutu.ru (Туту.ру)