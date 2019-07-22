В Анапе кубанские полицейские организовали концерт для детей сотрудников правоохранительных органов Иркутской области

/В России/

Более 35 детей сотрудников полиции и Росгвардии прибыли из пострадавших от наводнения территорий Иркутской области на отдых в Анапу.

Сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю и представители ветеранской организации правоохранительных органов Кубани организовали для юных отдыхающих концертную программу. Свои лучшие номера исполнил вокальный ансамбль «Ваше благородие».

Заместитель начальника УРЛС ГУ МВД России по Краснодарскому краю полковник внутренней службы Александр Зацепилов и председатель ветеранской организации правоохранительных органов Кубани Владимир Зайцев вручили детям и их родителям ценные подарки.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю