Работать разрешается: в России создают филиалы колоний при крупных предприятиях

/В России/

Осужденным за нетяжкие преступления разрешат работать на крупных предприятиях и стройках. В Уголовно-исполнительный кодекс РФ внесены поправки, которые разрешают открывать филиалы колоний в местах, где для заключённых есть работа. Будут созданы специальные общежития, где они смогут переночевать. Это позволит сократить время на дорогу туда и обратно. Филиалы будут двух типов: колония-поселение или исправительные центры, где отбывают наказание приговоренные к исправительным работам.

Инициатива хорошая, людям надо давать шанс изменить свою жизнь, отметила в интервью руководитель пресс-службы Head Hunter по регионам Елана Таращук.

«Подобная инициатива, когда человек находится в местах заключения свободы и может параллельно работать, и не просто работать, а получать опыт, который пригодится ему в дальнейшем, конечно, это помогло бы уже бывшим заключенным устроиться на работу. Найти место в жизни. На таких предприятиях нужно будет рассматривать систему безопасности, может быть, она будет устроена как-то иначе, чем на других предприятиях. Практика показывает, когда компании берут к себе на работу уже бывших заключенных, и если у них есть желание что-то поменять в своей жизни, найти какое-то новое русло, то все будет хорошо. Но, понятно, что так, как это все равно будет колония, то там будет и надзор и система безопасности», - сказала Елана Таращук.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru