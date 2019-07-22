«Семейный бизнес» в России могут узаконить

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Президент Владимир Путин поддержал идею узаконить новый вид бизнеса – «семейное предпринимательство». С такой инициативой выступил глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин на встрече с главой государства. По словам Сергея Катырина, это позволит ввести понятие семейного патента, чтобы освободить бизнесменов от необходимости оформления «бесконечных документов по отчетности внутри семьи».

Ранее ТПП провела опрос, участники которого сказали, что развитие семейного – одна из самых устойчивых форм развития предпринимательства. При этом 82% респондентов заявили о сложных правилах регулирования трудовых отношений внутри семейного бизнеса.

«Семейный бизнес» – красиво звучит, но у нас он пока невозможен, рассказал в интервью радио Sputnik член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор «Литературной газеты», писатель Максим Замшев.

«У нас нет никакого рынка и бизнеса на данный момент. Разве можно открыть кафе в центре Москвы, платить аренду и иметь прибыль? Выживают только сетевые структуры. Где-то в небольших городах может быть. Семьи открывают, например, небольшие медицинские учреждения. Возможно, будущее за этим, но нужно перестать «кошмарить» средний и мелкий бизнес, создать какие-то условия. Система настолько зажата, что люди не будут рисковать. Это опять же тема кредитов – бизнес невозможен без кредитования. Должен быть целый комплекс поддержки», – считает Максим Замшев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru