Города-грязнули: Росгидромет оценил чистоту воздуха в регионах

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Самые грязные по содержанию выбросов в атмосферу города расположены в азиатской части России. Таковы данные исследования Росгидромета. В список с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы вошли Красноярск, Иркутск, Улан-Уде. Не легче дышится в Абакане, Ангарске, Барнауле, Братске, Кызыле, Лесосибирске, Минусинске, Норильске, Новокузнецке, Чите, Петровск-Забайкальском, Свирске, Усолье-Сибирском, Черемхово и Черногорске.

По мнению специалистов, такие результаты связаны с тем, что в этой части России - неблагоприятные условия для рассеивания примесей в воздухе. А промышленных предприятий много со времен СССР, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт проекта #ГринписВоздух Василий Яблоков.

«Это наследие советских времен. Тогда никто особо не думал про климатические особенности. Ставили производства там, где есть ресурсы. Производства, которые обрабатывают уголь, рядом с угольными бассейнами. В Красноярске стоит алюминиевый завод, потому что там добывается алюминий, плюс там есть крупный энергообъект - Красноярская ГЭС. Когда делались такие производства, в первую очередь ориентировались на географию ресурсов и на потребителя. Сейчас у нас в некотором упадке промышленность, не появляется новых мегакомбинатов. Сейчас все промышленные предприятия должны проходить предпроектную экологическую оценку, они не должны ухудшать условия жизни людей. Но мы пожинаем плоды советских времен, и жители городов вынуждены дышать опасным воздухом», - отметил эколог.

По его словам, самые «грязные» по состоянию атмосферы города – Москва, Санкт-Петербург, Челябинск. Но там другое зло – автомобили.

«В крупных городах - Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, которые считаются главными загрязненными городами, огромную роль в загрязнении воздуха играет автотранспорт. Он повсеместно распространен, и выхлопные трубы находятся на уровне дыхания человека, то есть, оказывают прямое негативное воздействие, в отличие от тех предприятий, которые находятся в санитарной зоне, и, по закону за границей санитарных зон, не должно ощущаться их влияние. А на автомобили нет никаких запретов, и они загрязняют воздух повсеместно. Москва и Петербург в этом году уже заявили о создании зон с пониженными выбросами, зон, куда будет запрещен въезд неэкологичного транспорта для того, чтобы справиться с проблемами загрязнения воздуха. Москва по абсолютному значению - лидер во всех списках городов. В Москве происходит самое большое количество выбросов на всей Российской Федерации», - отметил эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru