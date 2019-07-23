Москва, Петербург, Краснодарский край: названы центры притяжения мигрантов в России

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Приток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимум. С января по май в страну прибыло более 218,5 тысяч человек, прирост составил 98 тысяч, говорится в докладе Института Гайдара и РАНХиГС. Как уточняется в документе, на 1 июня в России находилось 4 миллиона 400 тысяч трудовых мигрантов. Около 97% составляют выходцы из стран СНГ. Эксперты говорят, что резкий рост можно объяснить недоучётом в прошлом году.

В чем причина такого притока, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в области миграции, бывший замдиректора ФМС Вячеслав Поставнин.

«Эта ситуация связана с тем, что не людей меньше приезжало, а с тем, что механизмы, которые проводили учет мигрантов работали иначе. Законодательство изменилось и ужесточилось. Было запрещено ставить на миграционный учет по месту юридического адреса работодателя. Это привело к провалу. За эти полгода система отстроилась, и появились коррупционные каналы, которые стали предоставлять эти услуги. По некоторым данным, до 90% нынешнего миграционного учета является фиктивным», - рассказал эксперт в области миграции.

Основными странами-донорами мигрантов стали Казахстан, Украина, Таджикистан и Армения. Главные центры притяжения Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Екатеринбург.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru