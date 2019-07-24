Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю провел личный прием граждан

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24 июля 2019 года Вадим Бугаенко провел в Краснодаре прием граждан. На личном приеме руководителем следственного управления по Краснодарскому краю были приняты жители Геленджика, Армавира и Краснодара, а также Адлерского района города Сочи.

В ходе личного приема граждане обратились к руководителю управления с вопросами касаемыми процессуальных решений, принятых по доследственным проверкам, а также расследования уголовных дел, находящихся в производстве, как территориальных следственных отделов, так и иных правоохранительных органов.

В частности, жительница Геленджика обратилась с обращением о необоснованном возбуждении сотрудниками органов внутренних дел уголовного дела в отношении ее отца, который по версии следствия совершил хищение. Руководитель следственного управления принял обращение женщины и дал поручение проверить все доводы заявителя в ходе его рассмотрения.

Кроме того, на личный прием обратился житель Туапсе о несогласии с расследованием уголовного дела следователями следственного отдела по городу Туапсе. Вадим Бугаенко поручил передать уголовное дело в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления и в рамках расследования проверить все доводы заявителя.

По результатам личного приема всех граждан Вадимом Бугаенко были даны иные конкретные поручения руководителям территориальных следственных отделов. Ход рассмотрения всех принятых жалоб и заявлений взят руководителем следственного управления по Краснодарскому краю на личный контроль. Кроме того, руководителем в отношении некоторых следователей и руководителей территориальных отделов поручено провести служебное расследование.

Источник: https://kuban.sledcom.ru