Командующий Южного военного округа принял участие в заседании штаба территориальной обороны Волгоградской области

/В России/

Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников прибыл в Волгоград для проверки хода выполнения мероприятий комплексного мобилизационного учения на территории Волгоградской области.

В ходе рабочей поездки командующий оценил способность органов военного управления организовать взаимодействие войск гарнизона, органов местного самоуправления и силовых структур региона в ходе практической отработки вопросов призыва граждан на военные сборы из запаса, проведения занятий и тренировок по мобилизационной подготовке с военными комиссариатами и воинскими частями гарнизона.

Генерал-полковник Александр Дворников посетил подвижной полевой пункт управления, предназначенный для обеспечения деятельности органов территориальной обороны, проинспектировал действия оперативных служб и госучреждений при разрешении различных чрезвычайных ситуаций и вводных по замыслу учения.

Источник: пресс-служба Южного военного округа