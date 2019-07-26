Первый случай бешенства среди крупного рогатого скота в Крыму

/В России/

В селе Глинки Сакского района в частном домовладении зафиксирован первый за два года случай бешенства среди крупного рогатого скота.

Указом Главы Республики Крым населённый пункт признан неблагополучным и установлены ограничительные мероприятия (карантин).

Карантин продлится два месяца при условии выполнения противоэпизоотических и профилактических мероприятий – прекратить торговлю домашними животными на указанной территории, вывоз животных за её пределы, участие в сельхозвыставках и прочее, что может способствовать распространению вируса.

Напомним, что общее число заболеваний бешенством среди животных в 2019 году составляет 19 случаев по Республике Крым и 1 случай – в Севастополе. Среди КРС последний случай был зафиксирован в Бахчисарайском районе Крыма 2017 году.

Источник: Управление Россельхознадзора по КК и РА