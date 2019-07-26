Главная икона ВС РФ «Спас Нерукотворный» доставлена во Владикавказ

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Главная икона Главного храма Вооруженных Сил России «Спас Нерукотворный» доставлена во Владикавказ. Иконе смогут поклониться не только военнослужащие Южного военного округа, но и все православные верующие.

Икону доставили из Адлера бортом военно-транспортной авиации ВС РФ на аэродром в Северной Осетии, и в сопровождении военнослужащих, военной полиции и военного духовенства перевезли в Свято-Георгиевский кафедральный собор.

Главная икона армии ВС РФ и ковчег с частицами мощей святых покровителей русского воинства будут доступны прихожанам до 5 августа, затем их перевезут в Астрахань.

Ритуал принесения иконы на территории ЮВО уже проведен в 11-ти городах: Севастополе, Симферополе, Керчи, Феодосии, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгограде, Буденновске, Ставрополе, Краснодаре и Адлере. В середине августа состоится передача иконы в Центральный военный округ.

Источник: пресс-служба Южного военного округа