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Главная икона ВС РФ «Спас Нерукотворный» доставлена во Владикавказ

Главная икона Главного храма Вооруженных Сил России «Спас Нерукотворный» доставлена во Владикавказ. Иконе смогут поклониться не только военнослужащие Южного военного округа, но и все православные верующие.

Икону доставили из Адлера бортом военно-транспортной авиации ВС РФ на аэродром в Северной Осетии, и в сопровождении военнослужащих, военной полиции и военного духовенства перевезли в Свято-Георгиевский кафедральный собор.

Главная икона армии ВС РФ и ковчег с частицами мощей святых покровителей русского воинства будут доступны прихожанам до 5 августа, затем их перевезут в Астрахань.

Ритуал принесения иконы на территории ЮВО уже проведен в 11-ти городах: Севастополе, Симферополе, Керчи, Феодосии, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгограде, Буденновске, Ставрополе, Краснодаре и Адлере. В середине августа состоится передача иконы в Центральный военный округ.

Источник: пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / В России

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