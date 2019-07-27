Максим Виторган и Нино Нинидзе перестали скрывать отношения

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Актер Максим Виторган и актриса Нино Нинидзе впервые вышли в свет в качестве пары. Журналисты успели запечатлеть их вместе на премьере фильма «Гив ми либерти» режиссера Кирилла Михановского. Нино в данный момент разводится с режиссером Кириллом Плетневым. Брак Виторгана и Собчак закончился разводом в июне 2019 года.

А была ли любовь? Психолог Ольга Драгая о быстрых браках и быстрых разводах российских знаменитостей.

«Медийные люди по-другому реагируют на реальность. И мы знаем их реакцию на эту реальность. Что касается Максима, здесь могут быть разные варианты. может быть месть, может быть новая любовь, может быть, промежуточный вариант - отдушина, отдых от тяжелых переживаний, от расставания. А может быть «клин клином вышибают». Если человек переживает, то новое знакомство, новые отношения ему помогают быстрее пережить потерю. Если это действительно любовь, то она живет гораздо дольше, иногда и всю совместную жизнь. А если влюбленность, то она может иметь короткий срок. Односторонняя любовь короче, потому что человек не может без подпитки долго изъявлять свои чувства. Здесь я вообще не уверена, что была любовь между Максимом и Ксенией, уж очень быстро у них начались возникать конфликтные ситуации, приведшие к разводу. Быстрые браки и разводы говорят о том, что любви и не было. Иначе хотя бы один из партнёров погоревал бы подольше», - сказала психолог.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru