В День крещения Руси военнослужащие на Ставрополье приняли православие в полевых условиях

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В ходе полевого выхода мотострелковых подразделений 49 армии Южного военного округа на полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае военнослужащие приняли таинство крещения в полевых условиях в День крещения Руси.

В полевом храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца богоугодный обряд совершили более 20 воинов.

После совершения таинства помощником командира мотострелкового соединения по работе с верующими военнослужащими были вручены нательные кресты и сборник православных молитв.

В ходе полевого выхода представители духовенства местной епархии систематически служат молебны, освящают боевую технику, проводят встречи с родителями военнослужащих.

По мнению командования воинских частей проводимая духовно-просветительская работа положительно влияет на морально-психологическую атмосферу в воинских коллективах и является эффективной профилактикой правонарушений.

Источник: пресс-служба Южного военного округа