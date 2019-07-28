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В Астрахани состоялся праздничный салют в День ВМФ

В День Военно-Морского флота России в городе Астрахани салютные расчеты Каспийской флотилии (КФл) произвели салютные залпы в акватории Волги.

Артиллеристы Каспийской флотилии отработали слаженные действий по выполнению выстрелов из орудий и пусков салютных установок произведя 41 праздничный залп вечером 28 июля.

Салют был произведён из 6-ти единиц 76-мм дивизионных пушек ЗИС-3 и 2 салютных установок «Радуга-М». Разрывы фейерверочных изделий салютных установок были осуществлены на высоте 250-300 метров со специально оборудованного понтона в 22:00 по местному времени.

Жители Астрахани смогли увидеть множество различных видов праздничных фейерверков («Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух»), представленных в широкой гамме цветов (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый).

Всего в составе салютных подразделений было задействовано около 50 военнослужащих артиллерийских подразделений флотилии.

В завершении мероприятия гостям праздника был продемонстрирован проход пожарных катеров КФл, выполняя так называемое «вальсирование» (особые развороты) на воде под звуки музыки с пуском разноцветных водяных фонтанов из лафетных стволов.

Источник: пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / В России

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