Сибирь - в огне. Губернатор Усс опасности не видит

/В России/

В трех регионах Сибири объявлен режим ЧС и-за лесных пожаров, сообщает МСЧ России. Горит Красноярский край, Иркутская область, частично Бурятия. Площадь возгорания – почти 3 миллиона гектаров, сообщил директор лесной программы WWF (Всемирного фонда дикой природы), главный редактор журнала «Устойчивое лесопользование» Николай Шматков. По его словам, ущерб колоссальный и для экономики, и для экологии.

«Если поднять статистику в эти же числа прошлого года горело 2,3 млн гектар. Рост почти на 20%. По 95% случаев пожаров - принят отказ от тушения, просто потому, что это удаленные районы и тушить там не представляется ни экономически, ни технической возможным. Сейчас тушится лес в масштабах всей Сибири на 170 тысяч гектара, то есть, порядка 5% от общей горящей площади. Чем больше лес сгорает, да и еще и в комбинации с большими рубками в Сибири, это влияет на водную безопасность, на паводковую безопасность. Это влияет на полноводность рек. Это и экономический ущерб, потому что у лесозаготовительных предприятий у всех амбициозные планы рубить в удаленных лесах. И если этих лесов не будет, то нагрузка по заготовке древесины будет перераспределена. И лес будет заготавливаться ближе к человеку», - считает эколог.

Напомним, ранее появилось заявление губернатора Краснодарского края Александра Усса о бессмысленности тушения лесных пожаров. Выступая на молодежном форуме, он сравнил пожары с айсбергами. «Вот если зимой в холодную погоду возникает метель, никому не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее. То же самое применимо и к пожарам», — заявил глава региона.

Главная причина возникновения очагов возгорания почти всегда человек, отметил Николай Шматков.

«Это не значит, что такие масштабные пожары - это природный процесс. И пусть они сами по себе горят, и нам надо, как в кинотеатре, взять попкорн и наблюдать, как эти пожары уничтожают нашу природу. Виновен в этих пожарах, безусловно, человек. Многократно доказано, что более 90% лесных пожаров вызывает человеческий фактор. Это могут быть непотушенные костры от охотников, золотодобытчиков легальных и черных старателей. Это может быть огонь перешедший на лес при рубке древесины, при прокладке новых дорог. Усилия должны быть направлены на предотвращение пожаров. Люди, которые волей-неволей находятся в лесу должны очень четко знать, как с огнем обращаться. И у государства должны быть средства на мониторинг того, как люди обращаются с огнем. Недооценивать негативные последствия от лесных пожаров нельзя», - сказал эколог.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru