В Крыму прокомментировали призывы Киева к санкциям из-за Крымского моста

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На Украине призвали ввести санкции против компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. Найдут ли эти призывы поддержку на Западе,рассказал депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара.

Украина должна рассмотреть вопрос введения санкций против международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, заявил "постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич.

"Думаю, что вопрос крымских санкций мы должны на уровне Украины очень серьезно обсудить. Возможно, тоже внести определенные изменения в законодательство. Возможно, о привлечении к ответственности за невыполнение санкций, чтобы западные партнеры понимали, что Украина будет реагировать на такие вещи", – сказал Кориневич.

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал это заявление.

"Мы сейчас наблюдаем ситуацию, когда новый президент Украины Владимир Зеленский наступает на подложенные ему грабли режимом (экс-президента Петра) Порошенко – это касается антироссийской риторики, санкций и так далее. Это продолжение того внутриполитического тупика, в который Украина уперлась еще при бывшем руководителе. И это мы слышали последние пять лет. Но за это время многое изменилось, в том числе и общественное сознание. В Киеве есть какой-то оптимизм относительно ужесточения антироссийских, антикрымских санкций. Они, конечно, рассчитывают на поддержку своих "партнеров". Но если с заокеанскими "партнерами" им всегда было проще найти общий язык, то с Европой ситуация кардинально меняется. Европейцы постоянно ищут окна возможностей для налаживания экономических отношений с Россией, поэтому здесь поддержку Киеву найти будет сложно", – считает Владислав Ганжара.

Мост в Крым из Краснодарского края – самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru