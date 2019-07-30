Почта России доставила в Иркутск более 10 тысяч посылок с гуманитарной помощью

/В России/

Всего с начала гуманитарной акции, организованной Почтой России и Общественным телевидением России, россияне уже отправили около 13 тысяч посылок.

Среди регионов, жители которых наиболее активно подключились к акции: Москва, Санкт-Петербург, Калининградская, Брянская, Тверская, Московская, Самарская, Челябинская области, Краснодарский край и Республика Татарстан. В посылках направляют в первую очередь средства личной гигиены и нескоропортящиеся продукты питания.

К бесплатной пересылке в отделениях Почты России по всей стране принимаются следующие вложения:Средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и т.п.);Моющие и дезинфицирующие средства;Постельное белье;Одежда и обувь;Полотенца, подушки, одеяла;Нескоропортящиеся продукты питания;Мобильные телефоны.

Обращаем внимание, что отправка вещей, бывших в употреблении, не допускается.

Посылки с гуманитарной помощью должны быть надежно упакованы отправителем. Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления:

Иркутское отделение Российского Красного Креста.

664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А.

На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».

Отправителю выдается чек, подтверждающий отправку, с указанием номера отслеживания, по которому на сайте Почты России или в мобильном приложении можно отследить доставку гуманитарного груза.

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края - филиала ФГУП "Почта России"