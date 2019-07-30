Военнослужащие батальона управления 58 общевойсковой армии поклонились Главной иконе ВС РФ «Спас Нерукотворный» во Владикавказе

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В Свято-Георгиевском кафедральном соборе Владикавказа (Республика Северная Осетия - Алания) верующие военнослужащие батальона управления 58-й общевойсковой армии Южного военного округа приняли участие в богослужении перед Главной иконой Главного храма ВС РФ «Спас Нерукотворный».

На молебне присутствовали военнослужащие Владикавказкого гарнизона ЮВО, члены их семей, а также прихожане собора и жители города.

Безопасность иконы и ковчега с мощами святых круглосуточно обеспечивают военнослужащие роты почётного караула и военной полиции ЮВО.

Ритуал принесения иконы на территории ЮВО уже проведен в 11-ти городах: Севастополе, Симферополе, Керчи, Феодосии, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгограде, Буденновске, Ставрополе, Краснодаре и Адлере.

Всего в рамках принесения иконы святыня преодолеет более 57 тысяч километров по воздуху, по воде и по земле, побывает в более чем 120 городах, свыше 150 храмах и более 300 воинских частях.

Святой образ и ковчег с частицами 8-ми мощей святых покровителей русского воинства будет находиться в кафедральном соборе во Владикавказе до 5 августа. Молебное пение перед иконой будет совершаться ежедневно. Далее «Спас Нерукотворный» передадут в Астрахань.

Источник: пресс-служба Южного военного округа