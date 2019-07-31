О совещании в г.Симферополь по вопросам экспорта-импорта зерна, его хранения и переработки

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30 июля 2019 года в Симферополе состоялось рабочее совещание с региональными органами агропромышленного комплекса, представителями хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятий, участниками внешнеэкономической деятельности. Мероприятие посвящено теме исполнения международных обязательств при экспортно-импортных операциях с зерном, требований в области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки при внешнеэкономической деятельности, а также вопросам соблюдения правил хранения зерна и борьбе с карантинными объектами.

Во вступительном слове руководитель Южного межрегионального Управления (ЮМУ) Россельхознадзора И.А. Окороков объявил участникам мероприятия о целях создания межрегионального управления. Затем он предложил заслушать доклады и задать конкретные вопросы, чтобы участники совещания получили максимально полезную информацию.

В докладе о государственном фитосанитарном контроле и надзоре на границе РФ и на транспорте при экспорте зерна О.А. Гараненко, зам.начальника отдела фитосанитарного контроля и надзора, рассказала о деятельности службы и подчеркнула необходимость соблюдения правил оформления фитосанитарных сертификатов. Также докладчик отметила, что ряд стран-импортёров - в частности Египет, Сирия, Турция - предъявляют к качеству зерна особо жёсткие требования, которые необходимо учитывать. Вместе с руководителем ЮМУ И.А.Окороковым докладчик разъяснила разницу в перечне карантинных объектов между РФ и странами-импортёрами зерна. Было заявлено, что Республика Крым будет бороться за повышение качества продукции для экспорта и, таким образом, увеличение его объёмов.

К ним присоединился Н.Н.Филиппенко, зам.руководителя ЮМУ Россельхознадзора. Он призвал всех сельхозпроизводителей повышать культуру земледелия, чтобы сделать наш продукт конкурентоспособным на внешнем рынке.

С докладом о борьбе с карантинными объектами выступил начальник Службы по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым В.Б. Ан. Он назвал наиболее опасные карантинные объекты – амброзия полынная и горчак ползучий – и разъяснил, какие меры борьбы с ними проводит служба. Так, организуются регулярные рейды совместно с муниципалитетами по проверке карантинных зон, а также совместные с ГИБДД и транспортной прокуратурой - для проверки на дорогах, чтобы исключить перевозки (распространение) зараженной продукции. Докладчик подчеркнул, что для борьбы с амброзией разработана и функционирует Республиканская Программа, где прописаны меры до 2021 года.

О нормативных документах в области безопасности и качества зерна, а также о требованиях к условиям его хранения рассказала в докладе О.А.Пузакова, нач.отдела по надзору за переданными полномочиями в области семеноводства. Она подчеркнула, что соблюдение всех правил – это фактически забота о здоровье населения со стороны сельхозпроизводителей и создание положительного имиджа Республики Крым на международном рынке.

Также выступила директор ФКП «Республиканский фумигационный отряд» И.И. Шупикова и познакомила участников с услугами по фитосанитарному обеззараживанию при обороте зерновой продукции.

В заключение совещания специалисты ответили на вопросы представителей районных администраций Республики, товаросельхозпроизводителей, предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Большинство вопросов касалось оформления документов, в том числе – в электронном виде. Все участники мероприятия получили исчерпывающие ответы, ряд вопросов и предложений взяты для дальнейшей разработки.

Источник: Управление Россельхознадзора по КК