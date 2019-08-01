Почему калининградцы требуют запретить гастроли цирка-шапито?

/В России/

В Калининграде требуют запретить гастроли передвижного цирка-шапито «Шоу слонов». Местные жители организовали сбор подписей против представлений с дикими животными. Под петицией уже подписались более 100 тысяч человек. Чем недовольны калининградцы, объяснила инициатор петиции, жительница Калининграда Галина Серых.

«Наш город небольшой. Во всей области у нас живет 1 миллион человек, поэтому 100 тысяч людей - это не просто горстка зоозащитников. Петиция дала возможность показать, что у нас много людей, кто считает, что животные должны быть на свободе. Главный акцент мы делаем на том, что это передвижной цирк. В нем особо жестокие и тяжелые условия для содержания слонов. Это большие животные, а перевозят их в стесненных фурах. Когда нет представлений, они целыми днями находятся в фурах, и их не выгуливают», - Галина Серых.

Медведи-инвалиды с растянутым позвоночником и лысые обезьяны на инсулиновой игле - таких животных списывают российские цирки, и они попадают к частным лицам или в питомники, рассказала президент центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова. При этом принимающая сторона подписывает договор о неразглашении, поскольку состояние здоровья животных оставляет желать лучшего. По словам Ирины Новожиловой, «Шоу слонов» - это варварство. Дрессировщики не могут предложить животным ничего, кроме побоев.

«Никаких шоу слонов в XXI веке уже быть не должно. Это остается чисто российское позорное явление. В Питере проходило шествие слонов на Невском проспекте, когда 50 стран мира постепенно запрещают цирки. Делают это или полностью, или запрещают цирки с дикими животными. Но это практически полный запрет, поскольку толпа зевак ходит смотреть на животных из других климатических зон», - рассказала зоозащитница.

По ее словам, от таких представлений страдают не только животные, но и детская психика.

«Тут сам родитель выбирает, хочет ли он своему ребенку привить такое утилитарное миропонимание, которое дальше даст искажение по всем фронтам. После цирка ребенок приучается видеть в животных кукол или заведенных машинок, которые выполняют под кнутом все, что захочет дрессировщик», - объяснила Ирина Новожилова.

Альтернативой циркам зоозащитники видят туристические программы, которые позволяют наблюдать животных в дикой среде.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/