ФСБ: В Татарстане предотвращен теракт

/В России/

В Татарстане предотвращен теракт, планируемый сторонниками, запрещенной в России, террористической группировки "Исламское государство". Сотрудники ФСБ и МВД на месте планируемого преступления задержали двух сторонников организации, причастных к вербовке жителей и пропаганде терроризма. У задержанных изъяты взрывчатые вещества, сообщает центр общественных связей ФСБ России. В интересах следствия личности задержанных не разглашаются.

Президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа", член Общественной Палаты РФ Сергей Гончаров прокомментировал работу спецслужб.

«Зоны террористической опасности в российских регионах, где в основном население исповедует ислам. В этой ситуации боевикам намного проще вербовать людей одной веры и скрывать подготовку к террористическим актам. Но это не значит, что это - единственная опасность. К сожалению, раз в месяц и даже чаще ФСБ докладывает о задержании то в одном, то другом регионе боевиков, экстремистов. Эта зараза уже распространилась по всей стране, а не только в тех республиках, которые исповедуют ислам. Надо бороться с вербовщиками», - сказал эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/