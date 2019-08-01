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ФСБ: В Татарстане предотвращен теракт

В Татарстане предотвращен теракт, планируемый сторонниками, запрещенной в России, террористической группировки "Исламское государство". Сотрудники ФСБ и МВД на месте планируемого преступления задержали двух сторонников организации, причастных к вербовке жителей и пропаганде терроризма. У задержанных изъяты взрывчатые вещества, сообщает центр общественных связей  ФСБ России.  В интересах следствия личности задержанных не разглашаются.

Президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа", член Общественной Палаты РФ Сергей Гончаров прокомментировал работу спецслужб.             

«Зоны террористической опасности в российских регионах, где в основном население исповедует ислам. В этой ситуации боевикам намного проще вербовать людей одной веры и скрывать подготовку к террористическим актам. Но это не значит, что это - единственная опасность. К сожалению, раз в месяц и даже чаще ФСБ докладывает о задержании то в одном, то другом регионе боевиков, экстремистов. Эта зараза уже распространилась по всей стране, а не только в тех республиках, которые исповедуют ислам. Надо бороться с вербовщиками», - сказал эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / В России

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