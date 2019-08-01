В России открыли первый «Центр риэлторских франшиз»

/В России/

В 2019 году российский рынок недвижимости переживает немало изменений. Новые условия, как нетрудно предположить, задают новые тренды. Сегодня риэлторы все чаще задумываются о франчайзинге среди агентств недвижимости. Это явление для нашей страны непривычное, но многообещающее.

В развитых странах мира франчайзинг давно и прочно вошел в сферу риэлтерского бизнеса. Например, в США работает порядка 40 франчайзинговых риэлтерских сетей. Через них совершают около 45% сделок на рынке недвижимости. Основные игроки американского рынка недвижимости раскинули глобальные риэлтерские сети. Десятки тысяч офисов под их вывесками разбросаны по всему миру. Риэлтерский франчайзинг активно развивается и в Европе. Там через франшизные агентства заключают более 30% сделок с жильем.

- В России пока около 5-7% риэлтерских агентств работают по схеме франчайзинга. Сегодня рынок франчайзинга в отечественном риэлтерском бизнесе пока не сложился. Но те предприниматели, которые хотят быть на шаг впереди, понимают, что в ближайшие годы франчайзинг станет одним из ключевых трендов на российском рынке недвижимости, - говорит руководитель "Центра Риэлторских Франшиз" Роман Мурадян.

Подтверждением этому стало открытие в Москве первого российского «Центра риэлторских франшиз». Он объединил основные франчайзинговые компании, которые работают на рынке недвижимости. Они готовы обеспечить поддержку и дать развитие будущим франчайзи.

- Большая часть компаний действуют с основания рынка недвижимости в России. По системе франчайзинга предприниматели создадут собственное агентство недвижимости или увеличат доходы действующего риэлторского агентства, - поясняет Роман Мурадян.

Присоединиться к опытной и зарекомендовавшей себя сети – значит избежать множества препятствий на старте бизнеса. Каждая франшиза включает в себя ключевые бизнес-процессы: программу CRM, базу знаний по набору персонала, маркетингу, обучению сотрудников, продвижению объектов, юридическую поддержку и преференции от ведущих банков. Сильный и известный франчайзинговый бренд поможет привлечь клиентов, которые хотят качественно решать жилищные вопросы.

- Задача «Центра риэлторских франшиз» - помочь предпринимателю разобраться в море программ, который представляет сегодня рынок недвижимости, и найти свою франшизу. Не лучше или хуже, а именно свою. По нашему опыту, в этом и заключается секрет успешности агентства недвижимости, - говорит Роман Мурадян.

Источник: Пресс-служба "Центра Риэлторских Франшиз"