Краснодарский край по стоимости земельных участков уступает только Ростовской области

/В России/

Аналитики «Авито Недвижимость» выяснили, что средняя стоимость сотки земли в Краснодарском крае во II квартале 2019 года составила 211 тыс. рублей, что на 0,5% дороже, чем годом ранее. В целом по России за тот же период средний ценник снизился на 3,3%, до 88 тыс. рублей. Продолжающийся общероссийский рост стоимости городской недвижимости стимулирует интерес к загородной недвижимости. Покупка земельных участков является одним из самых популярных вариантов: во II квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года спрос на землю по всей стране увеличился на 1,5%, а предложение еще сильнее – на 11%.

Стоимость земельных участков в целом по России падает. За год средняя цена за сотку в стране прошла отметку в 90 тыс. рублей, снизившись на 3,3% до 87 681 руб. Наибольшее снижение ценника[1] произошло в Нижегородской области (-6,9%), а по росту стоимости лидирует Саратовская область (10%). В 18 из рассматриваемых регионов земля продавалась ниже общероссийского уровня. Самая доступная земля во II квартале 2019 года продавалась в Кемеровской области (28 тыс. рублей за сотку). Примечательно, что именно в этом регионе дешевле всего продавались и дома – самый распространенный на рынке тип загородного жилья в стране (68,1% по предложению, 65,4% по спросу).

Самая дорогая земля – в южных регионах. Ростовская область занимает первое место в рейтинге с ценой в 234 тыс. рублей за сотку, следом идет Краснодарский край (211 тыс. рублей), на третьем месте – Крым (201 тыс. рублей). В первую пятерку по цене также вошли Московская область (120 тыс. рублей) и Ставропольский край (114 тыс. рублей).

Рейтинг регионов по доступности земельных участков во II квартале 2019 годаЗемельные участки уверенно занимают второе место в структуре предложения: на них приходится 38% от всего объема. В структуре спроса земля занимает третье место (14,9%), второе место у дач (20,4%), а самая большая доля – у домов (55,6%).Структура рынка по всей России

[1] В 25 рассматриваемых регионах

Источник: пресс-офис AVITO