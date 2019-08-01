В «Авиалесоохране» рассказали, как тушат сибирские пожары

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Лесные пожары в России пытаются потушить искусственными дождями. Для этого в Красноярском крае и Иркутской области начал совершать полеты специальный самолет-зондировщик Ан-26. Об этом рассказал заместитель начальника ФБУ «Авиалесохрана» Николай Ковалев. Он пояснил, каким образом «призываются» осадки над очагами горящего леса.

«Когда облачность образуется над лесом, в нее вводится йодистое серебро. Мы это делаем на высоте примерно в 5 тысяч метров. После этого происходит конденсация молекул влаги на частички йодистого серебра. Осадки появляются примерно через 20 минут после этого. Это не новый метод. Мы его используем с 1968 года», - рассказал Николай Ковалев.

В России тушение лесных пожаров с помощью искусственных дождей применяется ежегодно. По словам Николая Ковалева, в прошлом году так обработали 100 пожаров. В этом году уже было совершено 111 вылетов. Однако, далеко не всегда этот способ работает.

«В 70% случаях применения йодистого серебра выпадали искусственные осадки. Пока не будет ликвидирован последний пожар, мы будем вылетать. Где будет перспективная облачность, наш самолет-зондировщик АН-26 с установкой «Циклон» будет вылетать в эти регионы. Однако, просто из ничего дождь не вызовешь. Поэтому наш синоптик по 5 источникам отслеживает развитие облачности и, если есть перспективная зона, то наш самолет совершает вылет», - объяснил специалист.

В Сибири горит порядка 3 млн гектаров леса. Пожар продолжается с первой половины июля. Режим ЧС уже действует в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/