Военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения в профессиональный праздник поклонились иконе «Спас Нерукотворный» во Владикавказе

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Военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в День тыла Вооруженных Сил России приняли участие в молебне перед Главной иконой Главного храма ВС РФ «Спас Нерукотворный». Богослужение прошло в Свято-Георгиевском кафедральном соборе Владикавказа.

Верующие военнослужащие подразделений МТО ЮВО, члены их семей, а также прихожане собора и жители города смогли приклонится перед Святым образом и ковчегом с частицами 8-ми мощей святых покровителей русского воинства.

Ритуал принесения иконы на территории ЮВО уже проведен в 11-ти городах: Севастополе, Симферополе, Керчи, Феодосии, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгограде, Буденновске, Ставрополе, Краснодаре и Адлере.

Всего в рамках принесения иконы святыня преодолеет более 57 тысяч километров по воздуху, по воде и по земле, побывает в более чем 120 городах, свыше 150 храмах и более 300 воинских частях.

Святой образ и ковчег с частицами 8-ми мощей святых покровителей русского воинства будет находиться в кафедральном соборе во Владикавказе до 5 августа. Молебное пение перед иконой будет совершаться ежедневно. Далее «Спас Нерукотворный» передадут в Астрахань.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев