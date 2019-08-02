Премьер-министра «достала» ситуация с госзакупками. Разбираем с политологом, что делать?

/В России/

«Эта ситуация, как говорят у нас, достала», так прокомментировал деятельность недобросовестных подрядчиков и манипуляции с госзакупками премьер-министр России Дмитрий Медведев. В ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке, глава правительства заявил, что уже давал поручение по поводу усиления ответственности для недобросовестных подрядчиков, не только административной, но и уголовной. По словам Медведева, случаи, когда деятельность участников конкурса направлена на уничтожение его результатов, должны быть наказуемы.

Решить проблему недобросовестных подрядчиков изменением законодательства не выйдет, надо менять всю систему. Такое мнение высказал политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации Павел Салин.

«Закон написан для всех, но для многих делаются исключение. Система формальных отношений подменяется неформальными отношениями. Везде есть неприкасаемые, и это распространяется по всей вертикали власти. Нижестоящие чиновники смотрят на вышестоящих и думают, если им позволено нарушать закон, то почему я должен его выполнять? Эта проблема носит системный характер. Как ее устранить без замены элиты, и возможно ли это сделать - вопрос открытый», - считает политолог.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/