«Положение не блестящее, но…». Эксперт оценил слухи о падении курса рубля

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Смягчение политики Центрального банка вызовет рост курса рубля, а не резкое падение. Об этом рассказал эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев. Он опроверг утверждение польского аналитика о том, что Россию ждет резкое падение рубля.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало прогноз главного экономиста крупнейшего банка Польши – PKO – Ярослава Косатого. Он утверждает, что к концу года Россию ждет ослабление национальной валюты на более чем 9%. Причина такого резкого падение в оттоке инвесторов из-за кредитной политики Центрального банка.

«Что касается смягчения политики ЦБ, это давно ожидаемое экономикой и бизнесом событие. Как раз оно будет способствовать укреплению валюты. На мой взгляд, смягчение политики ЦБ даст импульс для движения вперед собственной экономики и бизнеса. Эти факторы способствуют укреплению валюты, а вовсе не наоборот», – считает эксперт.

Дополнительными угрозами для российской экономики польский эксперт считает политику американских финансовых властей и торговые войны. Однако главное, что может ударить по курсу рубля – потрясения внутри страны, сказал Михаил Беляев.

«Чтобы произошло резкое падение, должно произойти что-то резкое в экономике. У нас положение не блестящее, но никаких факторов, которые говорили бы о том, что к концу года наступит резкое ухудшение, абсолютно нет. Более того есть такой курьезный «индекс Биг Мака», согласно нему курс рубля сильно недооценен. Польскому аналитику стоит более серьезные книжки почитать, чтобы понять, как формируется курс валют», – эксперт РИСИ.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/