Политолог: Несанкционированная акция в центре Москвы провалилась

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«Количество участников, о котором сегодня говорят официальные органы, в десять раз меньше, чем в прошлую субботу», — заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов о ходе несанкционированной акции оппозиции в центре столицы.

Политолог Алексей Мартынов считает, что несанкционированная акция в центре Москвы провалилась.

«Количество участников, о котором сегодня говорят официальные органы, в десять раз меньше, чем в прошлую субботу, и в 20-40 раз меньше, чем на согласованных митингах», — сказал Мартынов газете ВЗГЛЯД.

Он подчеркнул, что на самом деле нет никакого протеста и все эти акции — спланированные провокации.

«Но благодаря очень грамотным действиям правоохранителей Москвы все это дело сведено практически к нулю. Закон и правопорядок нарушать нельзя. Нарушать безопасность граждан нельзя», — пояснил эксперт.

Он также считает, что на численности акции сказалась не только дождливая и прохладная погода, но и разъяснительная работа столичных властей.

«Я раньше не видел, чтобы в социальных сетях власти и правоохранители с такой профессорской настойчивостью разъясняли, что представляют собой такие акции с точки зрения действующего законодательства и какая ответственность следует за подобные правонарушения. Как говорится, неважная погода и доброе слово лучше, чем просто неважная погода», — подытожил Алексей Мартынов.

Работу правоохранительных органов также похвалил адвокат Дмитрий Аграновский.

«Считаю, что после того, как представители пятой колонны США 27.07.2019 блокировали движение на Садовом кольце и создали прямую угрозу жизни и здоровью людей, меры государственного воздействия в отношении них адекватны и оправданны», — пишет Аграновский в Twitter.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу в 14 часов в центре Москвы началась очередная несогласованная акция оппозиции. Ее участники вышли на «прогулку» по Бульварному кольцу.

По данным полиции, эта несанкционированная акция собрала около 350 человек, 30 были задержаны. Власти заранее предупредили участников мероприятия об ответственности и недопустимости нарушения закона, полиция сообщала о рисках провокаций и призывала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в акции. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Предупреждения надзорного ведомства они проигнорировали. Об этом сообщает Рамблер.

Источник: https://news.rambler.ru/community/42604801/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink