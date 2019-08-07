Мороженое или водка: как холодное лето отражается на покупках

/В России/

Из-за холодного июля в России стали больше покупать водку, но меньше есть мороженое, пить квас и газировку. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на исследование онлайн-касс «Эвотор». Продажи водки выросли на 2%, продажи кваса упали на 85%, мороженого – на 62%, газировки – на 27%. Для подсчета использовалась информация со 150 тысяч терминалов в точках малого и среднего бизнеса.

Эксперты отмечают, что обычно на летний период приходится более 50% годового оборота мороженого и почти половина продаж безалкогольных напитков.

То, что выручка окажется меньше прогнозируемой, риск любого сезонного арендатора, прокомментировал президент ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов.

«Бизнес, который связан с сезонными историями, всегда рискует. Например, люди, которые катают туристов на лодках, торговые объекты под открытым небом. Они могут работать в ноль, оказываться в минусе. Эти риски не закладывают заранее, там есть некая прибыльность. Главная проблема скорее административное давление. Тут ничего не поделаешь. Мороженое выше цены, по которой его покупают, не продашь. Или никто не будет покупать квас за 200 рублей за стакан. Это не эксклюзивный продукт, поэтому бизнесу приходится каждый раз работать в фактических условиях», – считает Владлен Максимов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/