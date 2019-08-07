Фармацевт спрогнозировал ухудшение ситуации с лекарствами в России

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Проблема нехватки жизненно важных лекарств в России будет только усугубляться. Такой прогноз дал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Причина нехватки лекарств в низких закупочных ценах, которые выставляет государство на тендерах. Производители не хотят продавать продукцию себе в убыток. Спасти ситуацию может единый реестр жизненно важных лекарств, где будут указаны рыночные цены на препараты. Об этом рассказал Николай Беспалов.

«Единственное системное решение этой проблемы - это создание справочника лекарств с начальными ценами для тендеров, которые будут соотноситься с рыночными реалиями. К сожалению, в течение года Минздрав ничего такого не сделал. Ситуация находится на той стадии, на которой она находилась ранее. Учитывая, что себестоимость лекарств растет, а цена в тендерах остается низкой, проблема будет усугубляться», - считает фармацевт.

В первой половине 2019 году сорвались четверть госзакупок жизненно важных лекарств. Это на 52% больше, чем в прошлом году. Такие данные приводит аналитическая компания Headway.

В случае срыва тендера, Минздрав вручную пытается решить проблему и закупить лекарства. В итоге, препараты попадают к больным на несколько месяцев позже необходимого срока.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/