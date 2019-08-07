/В России/

Российские дети из малоимущих семей могут избежать «ловушки нищеты», если этого захотят их родители, заявила председатель Союза приемных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей и их объединений Наталья Городиская.

«Очень многое зависит от желания самого родителя. Никто не поможет, если человек сам не хочется устроиться на работу, бросить пить и начать заниматься своим ребенком. Мамочки, у которых сложная ситуация, если они хотят помощи и поддержки, то они обращаются в организации, которые оказывают поддержку. Волонтерских организаций в регионах сейчас очень много. К ним можно прийти, взять одежду, какое-то продовольствие, обратиться за юридической помощью. Там людям помогают», - рассказала Наталья Городиская.

Ранее Росстат опубликовал статистику, что 26% детей в России живут в семьях с доходом ниже прожиточного минимума. Самый высокий уровень бедности среди детей наблюдается в многодетных семьях.

Ситуация могут чуть исправить национальные проекты, часть из них направленная на борьбу с бедностью. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

«Бедные дети – это не абстрактная формулировка, а статистический факт. Одной из главных задач национальных проектов – это принятие мер по преодолению бедности. Очень важно, чтобы их исполнение стало реальными действиями по исправлению ситуации. Но дело не только в размере пособий. Нужны новые подходы к этой проблеме. Меры поддержки должны создавать условия для самостоятельного развития семьи», - считает Анна Кузнецова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/