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В Новороссийске возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса

Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля "Фольксваген Таурег" и пассажирского автобуса "Хендай" на автодороге "Новороссийск-Керчь" по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, вечером 7 августа 2019 года на автодороге, в районе посёлка Верхнебаканского недалеко от Новороссийска произошло ДТП с участием автомобиля "Фольксваген Таурег" и пассажирского автобуса "Хендай" под управлением 41-летнего мужчины. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия автобус перевернулся и покатился с обрыва. Количество пострадавших и погибших в ДТП уточняется. 

По указанию руководства следственного управления на место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления СКР по Краснодарскому краю. Устанавливаются всё обстоятельства произошедшего.  

Источник: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / В России

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В Новороссийске возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса

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