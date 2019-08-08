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Эксперт нашел связь «серых» зарплат и пенсионной реформы

Россияне переходят на «серые» зарплаты, поскольку не верят в получение  пенсии. Такое мнение высказал генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. По его словам, когда россиянам отодвинули пенсию на 5 лет, они разочаровались в самой идеи копить на старость.

«Пенсионная реформа и «серые» зарплаты - это две стороны одной медали. Я считаю, что реформа была необходима, но мы должны понимать, что у людей может возникнуть вопрос: зачем мне платить налоги? У нас связь между налогами и жизнью людей сложная. «Серые» зарплаты начали падать, когда экономика поднималась, а работник понял, что он может наработать себе пенсию. Как только пенсию отодвинули, встал вопрос: а зачем тогда платить налоги? «Серые» конверты толще белой зарплаты. Я понимаю людей, которые хотят сейчас больше заработать, а в 65 лет будут думать, что делать дальше», - считает политолог.     

Объем «серых» зарплат в России, по данным Федеральной службы государственной статистики, составляет 13 трлн рублей. Для сравнения, расходная часть федерального бюджета за 2018 года составила 16,8 трлн рублей. 

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / В России

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