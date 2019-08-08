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В храме Святой Анастасии Великомученицы Узорешительницы в ЛИУ-8 УФСИН России по Краснодарскому прошло венчание

Таинство венчания состоялось в храме Святой Анастасии Узорешительницы, в лечебнио-исправительном учреждении № 8 УФСИН России по Красноданрскому краю, расположенном в п. Двубратском Усть-Лабинского района.

Люди, оказавшись за колючей проволокой, отбывающие наказание за совершенное преступление,  проходят этап переосмысления случившегося, пытаются наладить свою личную жизнь, женятся, создают семьи.

Бракосочетание в местах лишения свободы для нашего края не редкость, но сочетание брачными узами в храме единичны. Администрация учреждения, в целях укрепления христианских традиций и  семейных ценностей в сознании осужденных, не препятствует, а наоборот способствует стремлению людей наладить личную жизнь и встать на путь исправления.  

Величественная обстановка храма, подвенечное платье невесты предали церемонии особую торжественность. Для совершения одного из самых красивых таинств церкви в исправительное учреждение прибыл настоятель храма Архистратига Михаила ст. Тенгинской протоиерей отец Виталий (Бабичев).

После совершения таинства венчания супругов поздравили: батюшка, сотрудники колонии и осужденные. Учитывая специфику учреждения родственники смогли поздравить молодых супругов в комнате свиданий.

Молодожены поняли, что главное в отношениях – это духовный союз, они обязательно смогут сохранить любовь друг к другу даже на расстоянии, не теряя веры и надежды на совместное будущее.

Медового месяца у молодых не будет, по закону им полагается трехдневное свидание на территории колонии.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / В России

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