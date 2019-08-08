Сотрудники УФСИН России по краснодарскому краю обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны

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В пригороде Новороссийска, в поселке Южная Озереевка, сотрудниками турбазы «Волна» УФСИН России по Краснодарскому краю был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны, который обнаружили при обходе территории базы отдыха.

Снаряд нашли недалеко от площадки, где совсем недавно, по инициативе руководства УФСИН России по Краснодарскому краю, на месте высадки 4 февраля 1943 года группы советских десантников, участвовавших в освобождении города Новороссийск от немецко-фашистких захватчиков, был установлен Поклонный крест.

Участок, на котором обнаружен потенциально взрывоопасный предмет, был немедленно оцеплен. На место происшествия вызваны спецслужбы. Саперы проверят территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю