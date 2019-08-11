Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций в YouTube

/В России/

Роскомнадзор направил письмо компании Google с требованием принять меры, чтобы не допускать рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

В ведомстве сообщили, что согласно имеющейся информации, «ряд структур, имеющих YouTube –каналы, приобретают у YouTube рекламные инструменты (такие как «push-уведомления») с целью распространения информации о несанкционированных (незаконных) массовых мероприятиях, в том числе направленных на срыв выборов федерального и регионального значения».

В Роскомнадзоре утверждают, что «такие «push-уведомления» поступают в том числе пользователям, которые не подписаны на YouTube-каналы данных структур».

В послании подчёркивается, что если Google не примет меры, то Россия будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в стране.

По данным МВД, 10 августа в согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы приняли участие около 20 тыс. человек.

После митинга МВД сообщило о задержании более 130 человек, участвовавших в несанкционированной акции.

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/657929-roskomnadzor-trebovanie-reklama?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications