О мероприятиях по борьбе с опасным карантинным вредителем - коричнево-мраморным клопом в Краснодарском крае

/В России/

На территории Краснодарского края (г. Сочи) в 2018 году был выявлен карантинный объект – коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal.), который вошёл в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, утверждённый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 года № 158 «Об утверждении единого перечня карантинных объектов Евразийского экономического союза», который вступил в силу с 01.07.2017 года.

Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора в 2019 году проведен комплекс подготовительных мероприятий для проведения плановых (рейдовых) осмотров и карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов на выявление коричнево-мраморного клопа, в целях установления карантинных фитосанитарных зон и введения карантинного режима. Проводится работа по информированию хозяйствующих субъектов и жителей Краснодарского края и Республики Адыгея о необходимости проведения мероприятий по уничтожению карантинного объекта.

В адрес землепользователей г. Сочи, на территории которых были выявлены очаги коричнево-мраморного клопа, было направлено 145 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, составлено 8 протоколов об административных правонарушениях по ст. 10.1 КоАП РФ за нарушение правил борьбы с коричнево-мраморным клопом, вручено 8 предписаний об устранении нарушений в области фитосанитарного надзора (контроля).

С января 2019 года для локализации и ликвидации коричнево-мраморного клопа на территории Краснодарского края задействовано 1390 рабочих групп.

В рамках выполнения Плана мероприятий с начала 2019 года проведено 53 плановых (рейдовых) осмотров, обследований по коричнево-мраморному клопу.

Обследовано на наличие коричнево-мраморного клопа 933,5 тыс. га. Единичные экземпляры выявлялись в Адлерском районе и Хостинском районе города Сочи, проведены мероприятия по сбору и механическому уничтожению коричнево-мраморного клопа.

Обращаем внимание всех землепользователей на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, что на основании положений ст. 32 Федерального Закона от 21.07.2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений» граждане, юридические лица, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде подкарантинные объекты или осуществляют производство (в том числе переработку), ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации, хранение, перевозку и реализацию подкарантинной продукции, обязаны выполнять карантинные фитосанитарные требования.

Согласно ч. 5 ст. 16 Федерального Закона от 21.07.2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений» затраты на осуществление карантинных фитосанитарных мер несут граждане, юридические лица, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде (в том числе лизинге) подкарантинные объекты. В случае обнаружения карантинного объекта необходимо проводить ликвидационные мероприятия.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора