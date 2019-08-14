На территории Сочинского национального парка открывается сезон любительской и спортивной охоты на пернатую дичь

/В России/

На территории Сочинского национального парка с 17 августа 2019 года открывается сезон любительской и спортивной охоты на пернатую дичь.

В соответствии с «Правилами охоты» в этом году любительская и спортивная охота на степную и водоплавающую дичь разрешена в период с 17 августа по 31 декабря. Обращаем внимание, что в соответствии с решением Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории для уменьшения прессинговой нагрузки и сохранения поголовья пернатой дичи установлены запретные дни — понедельник и вторник. В эти дни недели охота категорически запрещена. Надо отметить, что нормы суточной добычи дичи в этом году были существенно снижены. На одного охотника в один день установлено разрешение на отстрел степной дичи (перепел, голубь) в количестве не более 10 особей каждого вида, на водоплавающую дичь: гуси — не более одного, утки и лысухи — не более 5 особей. Границы любительской и спортивной охоты регламентируются соответствующим Приказом (№ 281 от 20.08.2018).

Источник: ФГБУ «Сочинский национальный парк»