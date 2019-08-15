В результате принятых органами прокуратуры края и администрации края мер в г. Краснодаре восстановлены права участников долевого строительства ЖК «Каскад»

/В России/

Компанией «УДП» с привлечением денежных средств граждан осуществлялось возведение 277 квартирного дома по ул. Леваневского в г. Краснодаре. Строительство планировалось завершить еще в 2015 году.

В связи с неисполнением застройщиком обязательств по завершению строительства многоквартирных домов, выявленными фактами противоправных действий при расходовании денежных средств следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении руководителей застройщика, которые взяты под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в стадии судебного следствия.

В целях завершения строительства указанного объекта прокуратурой края принимались меры реагирования, в том числе по понуждению застройщика к устранению нарушений в судебном порядке.

Связанные с окончанием строительства данного жилого комплекса вопросы неоднократно рассмотрены на рабочих группах органов прокуратуры края с участием всех заинтересованных органов и организаций, решения, принятые по итогам которых, способствовали устранению проблем, препятствующих вводу объекта в эксплуатацию, в том числе связанных с увеличением необходимой мощности энергоресурсов, строительством электрических сетей.

В результате администрацией муниципального образования г. Краснодар выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Защита прав участников строительства, а также деятельность органов государственной власти и местного самоуправления в данной сфере находятся на постоянном контроле в прокуратуре края.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-rezultate-prinyatyh-organami-prokuratury-kraya-i