Владимир Синяговский: Депутаты во втором чтении старались пойти навстречу пожеланиям сельхозпроизводителей...

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Закон о развитии виноградарства и виноделия в России может быть принят уже в начале осенней сессии, считает один из соавторов законопроекта, депутат Госдумы Владимир Синяговский.

"Данный законопроект давно ожидаем работниками отрасли и частными хозяйствами, занимающимися виноградарством и виноделием", — заявил он РИА Новости.

По его словам, из-за отсутствия должной законодательной базы у "людей, которые непосредственно работают на земле" возникают различные трудности.

Так, в этой отрасли трудятся более 86 тысяч человек, причем каждый гектар занятой в производстве земли дает в бюджеты и внебюджетные фонды более 12 миллионов рублей в год, добавил Синяговский. Виноградарство — одна из важных отраслей экономики в Крыму, Дагестане, Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской области.

Поэтому депутаты во втором чтении старались пойти навстречу пожеланиям сельхозпроизводителей, подчеркнул он.

"Закон предусматривает государственную поддержку виноградарским и винодельческим хозяйствам, производящим продукцию из собственного винограда с защищенным географическим указанием или с защищенным наименованием места происхождения, являющуюся субъектом научной и инновационной деятельности", — сказал депутат.

По его мнению, предлагаемый законопроект устранит правовые пробелы, мешающие успешной работе отрасли, однако он по-прежнему нуждается в доработке.

Законопроект предусматривает введение реестра виноградных насаждений.

В нем будут сведения о земельных участках, занятых виноградниками, о виноградарских и винодельческих хозяйствах, о гражданах, ведущих личное подсобное хозяйство в целях выращивания и сбыта винограда.

Они должны будут каждый год декларировать урожай винограда, собранного для производства вина.

Эти сведения надо будет предоставлять в региональные органы власти.

Проект также определяет, как государство будет стимулировать развитие отрасли, полномочия органов власти, функции саморегулируемых организаций и лицензионные требования к производителям винодельческой продукции.

При этом предусматривается предоставление господдержки на различные цели:

—обеспечение закладки виноградников и ухода за ними,

—осуществление научно-исследовательской, научно-технической, образовательной деятельности,

—формирование и развитие системы кредитования,

—продвижение на внутренний и внешний рынки российского вина из отечественного винограда и другие.