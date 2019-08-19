Улыбнитесь! Видеокамеры теперь на пляжах и причалах

/В России/

На пляжах и причалах России могут установить видеокамеры. С таким предложением выступил профессиональный союз моряков России. Отмечается, что это поможет избежать перегруза пассажирских судов. Кроме того, на небольших прогулочных судах должна быть такая же система контроля, как в морском флоте. То есть судно с плохим техническим состоянием не должны выпускать из порта.

Лучше подумать над спутниковой системой слежения над всей береговой линией, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Союза пассажиров России, член Общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков. По его словам, весь берег камерами не завесить – камеры ломаются, их надо ремонтировать, не ко всем точкам берега легко подъехать.

«Небольшие прогулочные суда могут отправляться откуда угодно, для них и причал не нужен. Где-то могут подойти к берегу, где-то на лодке доставить. Весь берег вы камерами не завесите, это очень дорого. Это должна быть целая система – кто-то должен фиксировать, на борт какого судна сколько кого село. И в какой-то базе данных сверять с официальной пассажировместимостью судна. Можно организовать какое-то слежение со спутника. При нынешнем разрешении спутниковой аэрофотосъемки это может быть дешевле. Система может быть многоцелевая – это в интересах разных служб. В интересах контроля загрязнения береговой линии, выбросов в море, в интересах контроля пограничной службы», – сказал Кирилл Янков.

Такая система может быть, но тоже не везде, добавил эксперт.

«Например, на всех реках Сибири вы ее не поставите, но на отдельных участках, где массовый отдых граждан, на Черноморском побережье Крыма, Кавказа, на водохранилищах Подмосковья это может помочь», – считает Кирилл Янков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/