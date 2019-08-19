Превышение уровня радиации в Северодвинске в 16 раз? разбираем последствия

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Превышение радиации во время ЧП в Белом море 8 августа было незначительным и не влияет на человека. Это 1/1000 годовой нормы излучения, которое может получить человек. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Архангельской области Дмитрий Чистяков. Ранее Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4-16 раз. Напомним, в результате ЧП на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников «Росатома».

«8 августа было незначительное превышение радиации. По данным Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, его можно назвать ничтожным. Специалисты объяснили, что данное превышение – 1/1000 годовой нормы излучения, которое может получить человек. Норма для человека не была превышена. Не было повода для беспокойства. Уже 8 числа фон находился в пределах нормы. Данные постоянно мониторятся с помощью автоматизированных систем контроля радиационной обстановки. Северодвинск – колыбель атомного судостроения, поэтому особый контроль по городу ведется всегда. Датчики и системы автоматизированного контроля находятся также в Архангельске. В течение нескольких дней велся пристрастный мониторинг радиационного фона», – сказал Дмитрий Чистяков.

Загрязнение было локальное и кратковременное, здоровью населения ничего не угрожает. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал доктор биологических наук, профессор, член Российской научной комиссии по радиационной защите, заведующий лабораторией МЭД и РБ в МРНЦ имени А.Ф. Цыба Валерий Степаненко.

«Не было никакой цепной реакции, ничего. Это была просто разгерметизация изотопного источника, загрязнение было локальное и кратковременное. Здоровью населения ничего не угрожает, тем более это очень кратковременно. Превышение естественного фона буквально в 1,5-2 раза. Здесь не о чем говорить. Но хочется склонить голову и отдать честь людям, которые погибли. Они погибли не от радиации, а от взрыва. Это реальные герои. Каждый раз, когда испытывается новая техника, люди идут на риск», – сказал Валерий Степаненко.

Проблема в том, что в первый день историю замяли, и теперь люди не верят, прокомментировал радио Sputnik источник в силовых ведомствах. По его словам, людей нервирует, когда государственные органы говорят о чем угодно, но не о том, что волнует людей. Поэтому теперь никто не верит, что с радиацией все хорошо.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/