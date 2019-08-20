У претендентов на кресло мэра Сочи осталось десять дней для подачи документов

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Главная интрига сочинской кампании состоит в том, будет ли действующий градоначальник Анатолий Пахомов выдвигать свою кандидатуру на новый срок?

До начала выборов остался месяц. Корреспондент «НГК» задал по телефону вопрос Анатолию Пахомову, будет ли тот выдвигать свою кандидатуру и обсуждался ли этот вопрос с Владимиром Путиным и с Вениамином Кондратьевым.

Анатолий Николаевич – один из немногих глав городов и районов края, кто отвечает на телефонные звонки лично, ответил так:

– Я честно отработал два срока. Понятно, что я человек команды, но, тем не менее, думаю, что этого достаточно; тем более, что мне через год уже будет 60, – уклончиво ответил Анатолий Николаевич.

Как пояснил мэр Сочи, вопрос о его выдвижении не обсуждался ни с Президентом РФ, ни с губернатором Краснодарского края.

Напомним, что полномочия действующего градоначальника истекают 8 сентября 2019 года. Конкурс, назначенный на 10 сентября, определит кандидатов на мэрское кресло. В ходе первого заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур был избран председатель комиссии. Им стала директор департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Галина Москалева, заместителем председателя конкурсной комиссии избран председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов. Также известно, что два кандидата заявили о своем желании побороться за мэрское кресло. Это риелтор из Москвы, которая некоторое время работала в Сочи, и мало кому известный местный предприниматель. Рассматривать всерьез обе эти кандидатуры вряд ли стоит. Первая, скорее всего, использует выборы мэра для раскрутки своей фирмы, второй работает на популяризацию собственного политического бренда под будущие выборы депутатов сочинской мэрии, которые состоятся в будущем году.

Практика, когда действующий глава получает отмашку губернатора в самый последний момент, на Кубани нынче в моде. Нынешний мэр Новороссийска Игорь Дяченко получил одобрение главы края за минуту до депутатской сессии в день назначения. Однако для того, чтобы стать мэром Сочи, нужно одобрение самого президента Путина. Вероятность того, что Пахомов его всё-таки получит, велика. Владимир Владимирович – приверженец политики стабилизации. Альтернативу Пахомову, который досконально знает городское хозяйство Сочи, его сложный межнациональный уклад, найти будет непросто. Любой «варяг», как минимум пару лет будет входить в курс дела, а для южной столицы – это непростительная роскошь. Идеальный вариант – подготовить преемника из команды Пахомова. Правда, в нынешней ситуации, когда часть замов являются фигурантами уголовных дел, подобная фигура даже не просматривается. Так что помурыжат Пахомова, да и, скорее всего, оставят на новый срок.

Татьяна ГУСЕЛЬНИКОВА

Источник: http://ngkub.ru/politika/otmashki-ne-bylo-no-shansy-u-pakhomova-est?fbclid=IwAR2nZyWdzE3OEe7-2Krg4IUqkpR8WPfe9pvb0M77TIeQZAuW0SDm6qLdfMM